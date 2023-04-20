بالصور.. مداهمة وضبط 8 أشخاص عقب معلومات بممارسات غير اخلاقية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن مداهمة “مركز شرطة بوعطني” وكــراً لممارســة الدعــارة بمقابل مادي ويلقي القبض على ثمانية أشخاص من الجنسية النيجيرية متلبسين في نهار الشهر الفضيل بمنزل بمنطقة القرية بوعطني.

وعقب وُرود معلومــات لإعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني ، مُفادهــا تردد أشخــاص مِــن الجنسيــن على منزل بمنطقــة القرية بُوعطني وان هناك أشخاص بنفس المنزل يستقطبون الشباب من جميع الجنسيات لممارسة الدعارة في ذلك المنزل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني بالتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء،الأشخاص وضبطهم وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة .

وتــم تكليــف أعضــاء وحــدة التحــرّي وَالقبــض بِالمركز بالتحــرّي وَجمــع المعلومــات عــن الواقعة وَبعــد التحــرّي وَجمــع المعلومــات ،تــمَّ التأكــد مــن المعلومــات عــن الشبكــة وتبيِّــن بأنهــم عصابــة مكونــة مــن ثمـ8ـان أشخــاص مِــن من جنسيات أفريقية وتم مداهمة المنزل وضبطهم متلبسين بممارسة الدعارة ومُتعاطيــن للمُخــدرات وَحبــوب الهلوســة فــي ساعــات الصبــاح الأولــي بالشهــر الفضيــل بمنزل سكني مستأجر (بمنطقــة القرية).

وبالاستــدلال معهــم تبيــن أنهم مــن الجنسية (النيجيريــة ) ، وكان بحوزتهــم أدويــة و مــواد تستعمــل بالرذيلــة وكرســات ورق ابيــض مسجــل بهــا أرقــام ماليــة وأرقــام هواتــف ويقومــون بتصويــر أفعالهــم الشنيعــة.

وَبالاِستــدلال معهــم اِعترفــوا بقــدوم العديــد مــن(الجنسيــات بما فيهم اشخاص ليبيون لممارسة الرذيلة واعترفــوا بمــا نُســب إليهــم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة