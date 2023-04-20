وول ستريت جورنال: حفتر دعم “حميدتي” والقاهرة ارسلت طائرات للجيش السوداني

كشفت تقارير إعلامية عن إرسال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لطائرة واحدة لنقل إمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع في السودان.

وبحسب وكالة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادرها فقد قام حفتر بأرسال طائرة واحدة على الأقل لنقل إمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع في السودان.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال “ أن الجيش المصري قدم دعماً عسكرياً للجيش السوداني بقيادة البرهان، مضيفةً أن مصر أرسلت طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني.

وبحسب الصحيفة “لم يكن هناك ما يشير على الفور إلى أن تدخل حفتر في السودان كان مدعومًا من روسيا أو الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت “لم يرد المتحدثون باسم الجنرال برهان وحفتر ووزارتي الخارجية المصرية والإماراتية على طلبات التعليق. ولم يتمكن مسؤول العلاقات العامة للجنرال دقلو (حميدتي) من التعليق على الفور”.