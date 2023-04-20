سهيل الغرياني: “حميدتي” كان جاهزًا لاستلام الحكم بعد أيام بدعم من الإمارات وحفتر

علق سهيل الغرياني، نجل مفتى دار الافتاء الصادق الغرياني، على الاحداث الدائرة في السودان، مؤكداً أن حميدتي كان جاهزًا لاستلام الحكم بعد أيام بدعم من الإمارات وحفتر وفقا لما يظهر من كمية الذخائر والتمكين الذي كان يعمل عليه.

وقال الغرياني في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، “بإذن الله سيخيب الله مسعاه مثل ما حصل مع رفيقه المجــ ـرم حفتر حين استعجل الأمر، حسب وصفه”.

وأضاف “بعون الله سيعاقب حميدتي بحرمانه من مقصوده كما عوقب المجــ ـرم حفتر، وقعدت طرابلس حلم عنده وعند المسماري الكــذاب”، حسب قوله.