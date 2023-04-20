ضبط سيارة مسروقة في طرابلس بعد الاستعلام عنها بمنظومة الاستعلام الأمني الموحد

أخبار ليبيا 24

ضبطت دورية تابعة لقسم مباحث المرور في طرابلس سيارة مسروقة، مطلوبة لدى مركز شرطة الأوسط، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، اليوم الخميس، إن أعضاء قسم مباحث المرور في طرابلس تمكنوا من ضبط ركبة آلية مسروقة، مطلوبة لدى مركز شرطة الأوسط.

وأضافت، أن بالاستفسار عن السيارة “ميتسوبيشي لانسر” من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد تبيّن أنها مسروقة. وأشارت إلى أنّه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وتمّ إحالتها للمركز من حيث الاختصاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مديرية أمن طرابلس عن ضبط سيارة مسروقة، إضافة إلى سيارات تسير بأوراق مزورة.