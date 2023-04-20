النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 26 متهمًا بعد بيعهم لحوم فاسدة رغم علمهم بعدم صلاحيتها في بنغازي.

وأكد النائب العام أن ‎إجراءات التحقيق كشفت عن غياب الاشتراطات الصحية في 14 محلًا لبيع اللحوم.

هذا وكانت قد تولت نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي مسؤولية التحقق من التقارير التي انطوت على إثباتواقعات طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في دائرة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن غياب الاشتراطات الصحية في 14 محلًا لبيع اللحوم، حيث تعمد المخالفين مخالفة قواعد وضوابط حمايةالمستهلك ؛ ببيعهم كميات، وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.