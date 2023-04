وول ستريت جورنال: حفتر يدعم “حميدتي” ومصر تدعم الجيش السوداني في صراع الخرطوم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قائد المليشيات خليفة حفتر والجيش المصري أرسلا دعما عسكريا للأطراف المتحاربة في السودان المجاور لهما.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل إمدادات عسكرية لـ”قوات الدعم السريع” بقيادة حميدتي، في حين أرسلت مصر طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني بقيادة برهاني.

من جانبه، قال الجيش السوداني يوم الاثنين إن حميدتي يحشد قوة كبيرة في قاعدة جوية شمالية “لتأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات إقليمية”.

وحسب الصحفية، يحظى حفتر وحميدتي بعلاقة دعم متبادلة، حيث قام الأخير في وقت سابق بإرسال مقاتلين لمساعدة قوات حفتر في ليبيا خلال حربه على العاصمة طرابلس في أبريل 2019.

وقالت ستريت جورنال إن حفتر وحميدتي قد تحالفا مع الإمارات، التي ساعدت حفتر عسكريا لمحاربة خصومه السياسيين واستأجرت رجال حميدتي للقتال في اليمن، وفق قولها.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر وحميدتي يعملان مع المجموعة المرتزقة المدعومة من الكرملين الروسي، مضيفة أن حفتر يستضيفها في قواعده بليبيا، فيما يعدن حميدتي الذهب معها، وفق الصحيفة.

ومنذ الساعات الأولى لصباح السبت 15 أبريل اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين تتعالى الأصوات داخليا وخارجيا من أجل وقف القتال واللجوء إلى الحوار، وسط تحذيرات من تحول المواجهات الحالية بين الجيش والدعم السريع إلى حرب واسعة.

