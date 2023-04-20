القبض على لصي أموال بسوق المشير للعملة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ألقى، مكتب البحث الجنائي طرابلس، القبض على شخصين بتهمة سرقة مبالغ مالية من مركبات المواطنين من سوق المشير للعملة، وتمكن من استرجاع 95 ألف دينار من المسروقات.

وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين الإثنين أحدهما ليبي والآخر من جنسية عربية، وقد تمّ القبض عليهما في حالة تلبس أثناء قيامهما بواقعة سرقة.

وأضافت، أن بالاستدلال معهما اعترفا بارتكابهما لعديد السرقات التي قيدت ضد مجهول، مشيرة إلى أنهما يقومان بمراقبة المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من سوق العملة ويقومان بعدها بسرقة الأموال.

وقالت الداخلية، إنّه تمّ استرجاع مبلغ من المسروقات من داخل المركبات يقدر بـ95 ألف دينار، وكذلك ضبط المركبة المستخدمة في هذه الوقائع.

اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهما وتم إحالتهما رفقة المضبوطات كمبرزة الجرمية لمركز الشرطة المختص.