الارصاد توضح تغييرات الحرارة والغبار خلال الايام القادمة في مناطق ليبيا

اوضح المركز الليبي للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع وتغييرات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وبحسب تقرير صادر عن المركز، تسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاع ملحوظ على المناطق الغربية حيت تتراوح على مناطق الشمال الغربي مابين (27– 32)مْ، وتكون على مناطق شرق ليبيا مابين (19-23)مْ وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (30- 36)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة زيادة ملحوظة خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق ليبيا خاصةً على مناطق (الشمال الغربي – غدامس والحمادة) مع رياح جنوبية مثيرة للأتربة احياناً، ثم تتراجع درجات الحرارة مع تحسن الطقس من يوم الجمعة على الساحل الغربي.

ووفقا للتقرير تشمل معظم المناطق الغربية يوم السبت مع تكاثر للسحب، بينما ترتفع درجات الحرارة على المناطق الشرقية من يوم الجمعة مع رياح نشطة أحياناً مثيرة للأتربة.