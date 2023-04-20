الدبيبة يحث على صون الإسلام في ليبيا وتعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية

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شدد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة صون الإسلام في ليبيا ومواجهة عوامل الهدم التي “يسلطها على الإسلام أعداؤه الحاقدون”، وفق ما ذكر مكتب رئيس الحكومة.

وطالب الدبيبة، الليبيين بضرورة تعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية في التصدي للهجمات الشرسة التي تشن على الدين الحنيف وعلى الشباب الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في تكريم القراء الأوائل في مسابقة “ظل التين” للقرآن الكريم التي أقيمت بالمنارة الأسمرية بمدينة زليتن، بمشاركة متسابقين من كافة أنحاء ليبيا.

وتعهد الدبيبة، بمنح جميع الفائزين في هذه المسابقة جوائز خاصة.