عبدالعزيز: نبتهل إلى الله أن يعز الأمة الإسلامية بفوز أردوغان

دعا محمود عبدالعزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، جميع الشعب الليبي والأمة الإسلامية للابتهال إلى الله أن يمن على الجميع بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا ذلك بأنه يعد تقربا لله.

وقال ” عبدالعزيز”، في حديث له في برنامجه بقناة “التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، “نبتهل الى الله أن يعز الاسلام بفوز أردوغان في الانتخابات القادمة و نحتسب الدعاء بفوزه نحن و زوجاتنا و أولادنا تقربًا إلى الله ، و انتم أيضًا أدعو له بالفوز حتى يعز الله به هذه الأمة”.