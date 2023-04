منخفض صحراوي يسيطر على الأجواء خلال فترة العيد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن منخفضا صحراويا في جنوب الجزائر كان سببا في ارتفاع درجة الحرارة على المنطقة الغربية هذه الأيام.

وأوضح المركز في نشرة مرئية اليوم الأربعاء أن المنخفض سيستمر تأثيره إلى الجمعة بارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الجنوبية وبعض دواخل الشمال الغربي.

وتوقع الوطني للأرصاد الجوية حدوث رياح ترابية نشطة على بعض المناطق، مثل الحمادة، وسهل جفارة وغدامس، خلال يومي الجمعة والسبت.

وبين المركز أن مناطق الساحل الشمالي غربا ستشهد الجمعة رياحا شمالية شرقية تسبب انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة.

وتوقع المركز أن تحرك المنخفض إلى المنطقة الشرقية سيكون سببا في ارتقاع درجات الحرارة بها مع رياح مثيرة للأتربة يومي الجمعة والسبت.

ووجه المركز الصيادين والبحارة إلى توخي الحذر من رياح تصل سرعتها إلى 24 عقدة (50 كيلو في الساعة) يوم الجمعة، ما يجعل دخول البحر يشوبه بعض الخطر، وفق نشرته.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

