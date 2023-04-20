عصابة من “جنسيات أفريقية” تمتهن الداعرة في منطقة “البوعطني”

الوطن/ رصد

داهم أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني وكــراً لممارســة الدعــارة بمقابل مادي وتم القاء القبض على ثمانية أشخاص من الجنسية النيجيرية متلبسين في نهار الشهر الفضيل بمنزل بمنطقة القرية بوعطني

وبالتفاصيل : عقب وُرود معلومــات لإعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني ، مُفادهــا تردد أشخــاص مِــن الجنسيــن على منزل بمنطقــة القرية بُوعطني.

وبعد الاجراءات والتحري وجمع المعلومات تبيِّــن بأنهــم عصابــة مكونــة مــن 8 أشخــاص مِــن من جنسيات أفريقية وتم مداهمة المنزل وضبطهم متلبسين بممارسة الدعارة ومُتعاطيــن للمُخــدرات وَحبــوب الهلوســة فــي ساعــات الصبــاح الأولــي بالشهــر الفضيــل بمنزل سكني مستأجر (بمنطقــة القرية)، وبالاستــدلال معهــم تبيــن أنهم مــن الجنسية (النيجيريــة ) ، وكان بحوزتهــم أدويــة و مــواد تستعمــل بالرذيلــة وكرســات ورق ابيــض مسجــل بهــا أرقــام ماليــة وأرقــام هواتــف ويقومــون بتصويــر أفعالهــم الشنيعــة.

وَبالاِستــدلال معهــم اِعترفــوا بقــدوم العديــد مــن(الجنسيــات بما فيهم اشخاص ليبيون لممارسة الرذيلة واعترفــوا بمــا نُســب إليهــم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.