تعليم الدبيبة: لا نتحمّل تبعات تأخر طباعة الكتاب المدرسي

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة التزامها بالإعلان عن فتح المناقصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام المقبل بوقت كاف، لضمان وصوله في سبتمبر القادم.

وقالت الوزارة في بيان حول طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، إن عدم حصول المصرف المركزي مؤخرا على موافقة مجلس النواب تسبب في تأخر الصرف على طباعة وتوريد الكتاب للعام الدراسي الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها لا تتحمل تبعات تعذر بعض الشركات وتأخرها في طباعة وتوريد بعض العناوين من الكتاب المدرسي للعام الحالي.

وأكدت الوزارة التزامها بالعمل ضمن منصة العطاءات الحكومية، وقد أتمت لجنة العطاءات بالوزارة عملية حصر وتسجيل الشركات الراغبة في طباعة وتوريد الكتاب للعام للمقبل، والتي قارب عددها 125 شركة محلية وأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى استعدادها للعمل ضمن شراكة حقيقية سواء مع وزارات الحكومة ذات الاختصاص أو المطابع العامة والخاصة المحلية بما يضمن العمل بكل شفافية، بحسب البيان.