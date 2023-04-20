البعثة الأممية: زيننغا استمع لآراء وفد أمازيغي حول إجراء الانتخابات

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام، ريزيدون زيننغا بوفد من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر “تويتر” إن اللقاء من أجل استماع زيننغا لآرائهم حول كيفية إجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

وأعرب أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ عن دعمهم للمقاربة الشاملة التي يتبعها الممثل الخاص للأمين العام من أجل إجراء الانتخابات في عام 2023، وشددوا على ضرورة منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث قلقهم بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين، وفق قولهم.

وبحسب البيان، تلقى زيننغا مقترحات من الوفد تفصل القضايا المتعلقة بتمثيل الأمازيغ والمكونات الأخرى، وحقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع الليبي وتستوعبها.