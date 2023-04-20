القائد العام يدعو لضرورة الـوقـف الفوري للاقـتـتال بين الاشقاء بدولة السودان الشقيقة

دعا القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لضرورة الـوقـف الفوري للاقـتـتال بين الاشقاء بدولة السودان الشقيقة، مؤكداً عـلى “أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغـليـب المصلحة الوطنية العـليا وانـتهـاز هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية للمساهمة في استعادة استـقرار الأوضاع بالبلاد”.

القائد العام، وفي بيان له، أكد على ضرورة التواصل و التـنسيق بين جميع الأطراف بـغـيـة إيجـاد الأرضية المشتركة للتوافـق و الخروج من الأزمة الحالية و تـداعـياتها محليا و إقليميا و دولــيـا، مشيراً إلى أن القيادة العامة تـوجـه نـدائها هذا لجميع الأشـقاء بجارتـنا السودان، والـذي تربـطـنا مـعها روابط تاريخية ومـصيـريـة مشتركة، تـدعونا جميعا الى الوقوف الى جانب وحـدة واستقرار و عـودة الأمن و الأمان الى أهلـنا و أشقائـنا في جمهورية السودان.

كما نفى القائد العام نفـيا قاطعا ما تـتـناوله بعـض وسائل الاعلام الرخيصة و المأجـورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية تـقـديـم الدعم لطرف ضد الطرف الاخر”، مؤكداً “نحن كـنا و مازلـنا وسنـظـل مع استقرار دولة السودان و أمنها و سلامة شعـبها العربي الأفـريقي الأصيـل”.

وتابع القائد العام: “نحن نقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية و بأنـنا مـستـعـدين للقيام بدور الوساطة بين الاشـقـاء في السودان لوقف القـتال فـورا وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية”، داعياً الى تشكيل لجنة وساطـة مشـتركة تضم أعـضاء من جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي لبـذل كل المساعي والجهـود لوقف إطـلاق الـنار فـورا للوصول للتهدئة والخروج من هــذه الأزمة بـما يحافظ على أمـن و استقرار و سلامة السودان العـظـيـم.