رصد وصول طائرة نقل عسكرية تركية إلى غرب ليبيا

الوطن| رصد

أعلن موقع “فلايت أوير” الأمريكي، المتخصص في رصد الرحلات الجوية، عن رصده وصول طائرة نقل عسكرية تركية إلى غرب ليبيا أمس الأربعاء.

وقال الموقع إن رحلة طائرة نقل عسكرية من طراز لوكهيد هيركليز سي -130 إي برقم التسجيل 13188 -63، ورمز الاتصال TUAF829، تابعة للقوات الجوية التركية رُصدت من قاعدة إتيميسجوت الجوية على بعد 15 كيلومترا غرب أنقرة تركيا في طريقها إلى غرب ليبيا.

وأضاف الموقع أن الطائرة التركية غادرت ليبيا “الساعة 04:39” بعد الظهر بتوقيت شرق أوروبا.