عبدالمولى يحذر من محالاوت إيطاليا لتوطين المهاجرين بالجنوب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى، إن محاولات إيطاليا لتوطين المهاجرين بالجنوب الليبي ترجمة للمساعي الأوروبية بإجراء تغيير ديمغرافي.

وأضاف عبدالمولى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تتحمل المسؤولية لعدم اتخاذها موقفا حاسمًا عبر وزارة الخارجية والسماح لعمداء بلديات بالاجتماع مع منظمات أجنبية.

وأكد أنه على المجلس الرئاسي اتخاذ موقف واضح وحاسم والتفريق بين ملف المصالحة الوطنية وما يحدث في الجنوب وانهيار الدولة هناك.

وقال عبدالمولى إن “إيطاليا تبتز الدول الأوروبية بأخذ أموال طائلة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية في المتوسط وهي تضغط على ليبيا في هذه القضية”.