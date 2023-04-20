عبد المولى: حكومة الدبيبة مسؤولة عن محاولات إيطاليا لتوطين المهاجرين في الجنوب

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن محاولات إيطاليا لتوطين المهاجرين بالجنوب الليبي ترجمة للمساعي الأوروبية بإجراء تغيير ديمغرافي في ليبيا.

وقال عبد المولى، في تصريحات صحفية: “حكومة الدبيبة تتحمل المسؤولية لعدم اتخاذها موقفا حاسمًا عبر وزارة الخارجية والسماح لعمداء بلديات بالاجتماع مع منظمات أجنبية”.

وأضاف “على الرئاسي اتخاذ موقف واضح وحاسم والتفريق بين ملف المصالحة الوطنية وما يحدث في الجنوب وانهيار الدولة هناك”.

وتابع “إيطاليا تبتز الدول الأوروبية بأخذ أموال طائلة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية في المتوسط وهي تضغط على ليبيا في هذه القضية”.