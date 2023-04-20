“منتهية الولاية” تدرس صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين

الوطن| رصد

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية عقد اجتماع لمتابعة سير العمل في ملف صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين.

وبين بيان صحفي صدر عن الوزارة، أن الاجتماع ترأسه وكيلها لشؤون الفروع رئيس لجنة المهجرين فيها فرج مجاهد، بمشاركة رئيس لجنة ديوان المحاسبة بالوزارة سامي اللافي ورئيس المجلس التسييري بنغازي بالمنطقة الغربية طارق العرفي.

ووفقًا للبيان، تدارس المجتمعون الحالات الخاصة للمهجرين بهدف حلحلتها ليتمكنوا من الاستفادة من المنحة المصروفة من الحكومة عبر الوزارة.