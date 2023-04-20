الجيش الوطني الليبي: سنظل مع استقرار السودان وأمنه ولا ندعم طرفاً ضد الآخر

دعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأشقاء بدولة السودان الشقيقة.

وأكد بيان نشره المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عبد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية”.

وجاء في البيان: “وذلك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في البلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محليا وإقليميًا ودوليًا. وفي والوقت الذي نؤكد فيه على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه ندائها هذا لجميع الأشقاء بجارتنا السودان والذي تربطنا معها روابط تاريخية ومصيرية مشتركة تدعونا جميعا للوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان إلى أهلنا وأشقائنا في جمهورية السودان”.

ونفت القيادة العامة نفياً قاطعاً ما تتناوله بعض وسائل الإعلام -وصفتها بالرخيصة والمأجورة- بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد الآخر، مضيفة: “بل نحنا كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل”.

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وأوضحت أنها تجري اتصالات عاجلة مع الأطراف المعنية، مؤكدة استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان، لوقف القتال فوراً وفتح المجال بالطرق السلمية.

واستطرد البيان: “ومن منطلق الدور القومي العربي والأفريقي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدولة العربية والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فورا للوصول إلى تهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان العظيم”.