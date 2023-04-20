بلدية غدامس تقرس جرس الإنذار بعد ظهور بؤر للحمى القلاعية

الوطن| رصد

دعت بلدية غدامس جميع المربين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية أو حالات نفوق للقطعان الماشية بسبب مرض الحمى القلاعية.

وطالبت البلدية تجار المواشي بتوخي الحيطة والحذر عند نقل الحيوانات تفاديًا لانتشار المرض، مشيرةً إلى إبلاغها جميع الجهات الضبطية التعامل بحزم مع المخالفين.

وجاء تنبيه البلدية بناء على كتاب رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بخصوص تسجيل ظهور عدة بؤر لمرض الحمى القلاعية في قطعان الماشية بعدة مناطق لكونه مرض شديد العدوى وسريع الانتشار، ويسبب خسائر اقتصادية فادحة للمربين ويهدد الأمن الغذائي.