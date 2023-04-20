العرفي: فتح السجل العقاري بشكل جزئي عبارة عن سرقة ممنهجة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن فتح السجل العقاري بشكل جزئي عبارة عن سرقة ممنهجة، بمعنى أنه تم فتحه جزئياً لما وصفهم بـ “القطط السمان” وليس للشعب.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أنه يتضح من خلال هذه الخطوة أن هناك مخططًا للاستحواذ على بعض الأراضي وتسجيلها.

ولفت إلى أنه سيكون هناك موقف من أعضاء مجلس النواب في جلسة بعد عيد الفطر وسيتم التقدم بطعن ضد قرار فتح السجل العقاري ومكاتبه في ربوع ليبيا.

وبيّن أن الطعن سيرسل إلى إدارة القضايا، التي بدورها ستعمل على إيقاف قرار فتح السجل العقاري واعتبار أي شهادة تم إصدارها مطعونًا فيها.