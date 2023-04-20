القيادة العامة للقوات المسلحة تناشد بضرورة الوقف الفوري للاقتتال في السودان

أخبار ليبيا 24

ناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأشقاء بدولة السودان الشقيقة، وعلى أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية، وذلك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محلية وإقليميا ودوليا.

وأكدت القيادة، في بيان، على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، فأن القيادة العامة، ووجهت ندائها هذا لجميع الأشقاء بالسودان، إلى الوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان في السودان.

ونفت القيادة نفيًا قاطعاً ما تتناوله بعض وسائل الأعلام بقيام القوات المسلحة العربية الليبية تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر.

وأكدت أنها مازالت وستظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل.

وقالت القيادة إنها تقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وبأنها مستعدة للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فوراً، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

كما دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي

لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان.