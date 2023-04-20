القيادة العامة للقوات المسلحة تناشد بضرورة الوقف الفوري للاقتتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره

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ناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بضرورة الوقف الفوري للاقتتال في السودان، مؤكدة على أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية.

كما دعت، في بيان فجر اليوم الخميس، للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محلية وإقليميا ودوليا.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، ووجهت نداءً لجميع الأشقاء بالسودان، إلى الوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان في بلادهم.

ونفت القيادة “نفيًا قاطعاً” ما تتناوله بعض وسائل الأعلام بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد طرف آخر. وأكدت أنها مازالت وستظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنها تقوم حاليًا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وأنها مستعدة للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان، لوقف القتال فوراً، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي

لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان.