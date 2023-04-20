حفتر ينفي دعمه لأي من طرفي الصراع في السودان

نفى «الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، مساندته لأي من أطراف الصراع الدائر في السودان، وذلك على خلفية تداول ما سمي «معلومات» نشرتها بعض وسائل إعلام دولية، عن إرساله دعماً عسكرياً إلى السودان.

وقال «الجيش الوطني»، على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم (الخميس)، إن القيادة العامة للجيش تنفي «نفياً قاطعاً» ما تتناوله بعض وسائل الإعلام «الرخيصة والمأجورة» بقيام القوات المسلحة العربية الليبية، بتقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان. وأضاف الجيش: «كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان، وأمنها سلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل».

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة الليبية «تقوم حالياً بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وأنها مستعدة للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال».

وتابع: «من منظور الدور القومي العربي والأفريقي للقيادة العامة للقوات المسلحة، ندعو إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً للوصول إلى تهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار السودان».

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تداولت أن حفتر أرسل دعماً عسكرياً لأحد أطراف الصراع في السودان، وأنه أجرى تغييراً على القوة العسكرية الموجودة بقاعدة الكفرة بوسط ليبيا، لكنّ مصدراً عسكرياً نفى ذلك في حينه لوسائل إعلام مقربة من الجيش، وقال إن هذه التغييرات هي من قبيل «تعزيز الأمن على الحدود بين ليبيا والسودان، تحسباً لأي نزوح متوقع».