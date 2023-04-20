تعليم الدبيبة: لا نتحمل تبعات تعذر وتأخير بعض الشركات في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

ليبيا – أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال بيانًا بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

الوزارة أكدت في بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه حرصها الكامل على تنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وتوفيره للتلاميذ والطلاب في كامل ربوع البلاد، وأنها ستكون في إحاطة دائمة بشأن العملية التعليمية وعلى وجه الخصوص طباعة الكتاب المدرسي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي ثمنت تواصله المكثف وحرصه على تذليل الصعاب التي تخص العمليتين التعليمية والتربوية وخاصة طباعة الكتاب المدرسي وتوريده ووصوله للتلاميذ والطلاب في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة على النقاط التالية:

1. تأخر حصول مصرف ليبيا المركزي على موافقة مجلس النواب في الصرف على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي، وقد تم إحاطة الرأي العام بشأن ذلك في جينه عبر مؤتمر صحفي لمدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مع ضرورة الإشادة بدور وجهود ومساعي لجنة التعليم بمجلس النواب.

2. تعذر بعض الشركات التي تم الترسية عليها وتأخر بعضها الآخر في طباعة وتوريد بعض العناوين من الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، أمر لا تتحمل الوزارة تبعاته، وهي في ذات الوقت لن تتنصل منه، وقد تم إعداد تقارير وفتح تحقيقات بالخصوص لاطلاع الجهات المختصة والرأي العام بشأنها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية.

3. تثمن وزارة التربية والتعليم حرص دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط المُكلّف والنائب العام، وجهود الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة في القيام بجهودهم المبذولة وتواصلهم المكثف من أجل طباعة الكتاب المدرسي وتذليل ما يُواجهه من عقبات وعراقيل، وبما يضمن طباعته وتوريده ووصوله لطلابنا في الوقت المناسب.

4. استعداد الوزارة للعمل ضمن شراكة حقيقية سواء مع وزارات الحكومة ذات الاختصاص أو المطابع العامة والخاصة المحلية على حد السواء، بما يضمن العمل بكل شفافية، وبما يضمن خلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب الليبي تشجيعاً على توطين الصناعات المختلفة داخل البلاد.

5. تذكر الوزارة بالتزامها بالإعلان عن فتح المناقصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل بوقت كافي، وذلك لضمان وصوله لتلاميذنا وطلابنا مع بداية العام الدراسي في الثالث من سبتمبر المقبل.

6. التزام الوزارة بالعمل ضمن منصة العطاءات الحكومية، وقد أتمت لجنة العطاءات بالوزارة عملية حصر وتسجيل الشركات الراغبة في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل والتي قارب عددها من 125 شركة بين محلية وأجنبية.

7. نجاح الوزارة في الحفاظ على انتظام واستقرار العملية التعليمية وفق خطة دراسية محددة وواضحة -إذ لم تشهد الخطة الدراسية أي استقرار يُذكر منذ 12 عامًا- ما يؤكد على الدور المسؤول لكل أذرع الوزارة من مصالح ومراكز ومراقبات التربية والتعليم، فضلًا عن التزام الوزارة باللوائح المنظمة للعملية التعليمية.