الطقس في ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الخميس على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، هبوب رياح جنوبية مثيرة للأتربة أحيانا على بعض المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء غائمة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط في الرؤية الأفقية خصوصاً على الدواخل وسرت، تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية معتدلة إلى نشطة، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و36 درجة مئوية وتنخفض غداً على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا خاصة على الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من الغد خصوصا على الخليج وبنغازي ومناطق الدواخل.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة مئوية.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.