طقس حار ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا خاصة على المناطق الغربية والوسط وغدامس والحمادة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتشهد ليبيا هبوب رياح جنوبية مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض مناطق الدواخل والجنوب الغربي وتشمل يوم الغد الخليج وسهل بنغازي.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تتراجع مع تحسن الطقس يوم الغد على الساحل الغربي وتشمل معظم المناطق الغربية يوم السبت، بينما ترتفع درجات الحرارة على المناطق الشرقية من يوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وذكرت الأرصاد، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق الغربية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.