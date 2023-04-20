رئيس الكونغو: مؤتمر المصالحة الشامل شرط أساسي لتنظيم الانتخابات الليبية

قال رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إن الاتحاد الأفريقي يرى أن عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل شرط أساسي لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا، تقبل نتائجها جميع الأطراف.

وأشار في مقابلة له مع جريدة لوبينيون الفرنسية أمس الأربعاء، إلى تكليفه بصفته رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا بمهمة تنظيم المؤتمر، الذي يأمل أن يعقد خلال العام الجاري.

وانتقد نغيسو ما وصفه بـ”الأدوار المضطربة” لجهات دولية في أفريقيا، بعدما أدت كارثة التدخل العسكري في ليبيا إلى انعكاسات وخيمة على منطقة الساحل.

وتأتي تصريحات الرئيس الكونغولي بعد يومين من عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا وزاريا حول المصالحة في ليبيا، أشاد خلالها المجلس باللجنة الأفريقية المختصة بالشأن الليبي، وأيضا بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأكد أهمية الجهود المنسقة والمتكاملة بين الجهات الفاعلة الداعمة لعملية السلام الليبية لتجنب الازدواجية.

وجدد المجلس مطالبته بالانسحاب الفوري وغير المشروط من ليبيا لجميع القوات الأجنبية بما في ذلك المرتزقة تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

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ودشن المجلس الرئاسي الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية وجهات عربية وإقليمية؛ تمهيدا لعقد مؤتمر المصالحة الشامل.

وفي التاسع من سبتمبر العام 2021، أعلن المجلس الرئاسي انطلاق مشروع المصالحة وهي المهمة الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في جنيف.