الإيقاع بتشكيل عصابي ممتهن لسرقة أموال المواطنين في سوق المشير للعملات

ليبيا- أوقع عناصر مكتب البحث الجنائي طرابلس بتكشيل عصابي ممتهن لسرقة المبالغ المالية من مركبات المواطنين في سوق المشير للعملات.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد تمكن أعضاء فرقة التحري العام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من الوصول لهذا التشكيل والإيقاع بعنصريه الليبي والعربي متلبسين بالجرم المشهود، بعد أن قاما بسرقات تم تقييدها سابقا ضد مجهول.

وأوضح البيان أن الاثنين أقرا بارتكابهما عديد السرقات عبر مراقبتهما المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من سوق العملة، ومن ثم فتح أبواب المركبات أو كسر زجاجها لسرقة الأموال ومن ثم الفرار، كاشفًا عن استرجاع مبلغ مالي مسروق بقيمة 95 ألفًا من الدنانير واتخاذ ما يلزم بحقهما من إجراءات قانونية.

