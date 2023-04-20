القيادة العامة تدعو لتشكيل لجنة وساطة مشتركة عربية وأفريقية للسعي لوقف فوري للقتال في السودان

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دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً في السودان للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، ووجهت نداءً لجميع الأشقاء بالسودان، إلى الوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان في بلادهم.

وقالت إنها أنها تقوم حاليًا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وأكدت أنها مستعدة للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان، لوقف القتال فوراً، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.