العباني يرد على اتهامات الغرياني: نحن مستقلون ولا نأتمر من الخارج

الوطن| رصد

رد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، على المفتي المعزول، الصادق الغرياني، بعد اتهامه له بالتبعية للخارج، قائلاً: أصلحوا من أنفسكم، ولا تلقوا باللائمة على الهيئةِ إذْ عجزتم عن كسب قلوب أبناء الوطن.

وأضاف العباني في تصريحات “نحن مؤسسةٌ ليبيةٌ مستقلةٌ، تدينُ بالإسلام، وتنتهجُ الوسطية، ولا نأتمِرُ بأيِّ أمرٍ صادرٍ من خارج البلد، ولسنا من احتضنتنا السعودية.

وتابع “لسنا من أفتى بممارسة السياحة والتجارة مع السعودية، لأن كل دولار يُدفع له فهو في نصرة الإسلام، ولسنا من استضفنا مصرياً يُفتي بجواز العمليات الانتحارية”