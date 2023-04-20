الدبيبة يدعو لتعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية للتصدي للهجمات ضد الإسلام

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة تعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية في التصدي للهجمات الشرسة التي تشن على الدين الإسلامي وعلى الشباب الليبي بوجه الخصوص.

جاء ذلك في بيان لمكتبه حول مشاركته في تكريم القراء الأوائل في مسابقة “ظل التين” للقرآن الكريم التي أقيمت بالمنارة الأسمرية بمدينة زليتن، بمشاركة متسابقين من كافة أنحاء ليبيا.

وقال المكتب، إن الدبيبة شدد على ضرورة صون الإسلام في ليبيا ومواجهة عوامل الهدم التي “يسلطها على الإسلام أعداؤه الحاقدون”.

وأضاف، أن الدبيبة تعهد بمنح جميع الفائزين في هذه المسابقة جوائز خاصة، أنّه لن يتخلف عن حضور جميع المسابقات القرآنية متى تيسر له ذلك.