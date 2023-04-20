المشير حفتر: ننفي تقديم الدعم لطرف ضد الآخر في السودان ومستعدون للوساطة

نفى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، تقديم الجيش الليبي الدعم لطرف ضد الآخر في السودان، معلنا الاستعداد التام للوساطة لوقف الاشتباكات الدائرة هناك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور بشأن الأحداث الجارية في السودان: “القيادة العامة للقوات المسلحة تدعو وتناشد بضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأشقاء بدولة السودان، ولا بد من توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وانتهاز حلول عيد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية”.

وأضاف الناطق العسكري المسماري في بيان القائد العام “نؤكد على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، ونوجه نداءنا لجميع الأشقاء بجارتنا السودان وندعوهم جميعاً للوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان إلى أهلنا وأشقائنا في السودان، كما ننفي نفياً قاطعاً ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة الليبية تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر”.

وتابع “كنا ومازلنا وسنظلّ مع استقرار السودان وأمنه وسلامة شعبه العربي الأفريقي الأصيل، ونقوم حالياً بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، كما أننا مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فوراً وفتح المجال للحوار، وندعو إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لبذل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار والحفاظ على سلامة واستقرار السودان”.