فينتشر أفريكا: تقلب الأسعار في ليبيا سببه عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر

ليبيا- كشف تقرير إحصائي نشره موقع “فينتشر أفريكا” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية عن قائمة البلدان الإفريقية ذات تكلفة المعيشة الأدنى في العام 2023.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن ليبيا لديها القدرة على أن تكون دولة ميسورة التكلفة نسبيا بسبب مواردها الطبيعية وقلة عدد سكانها، مستدركًا بالإشارة إلى تسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر في حالة تقلب كبير في الأسعار في البلاد.

ووفقًا للتقرير، يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة في ليبيا 24.2 نقطة بقوة شرائية مقدارها 32.1 من النقاط في وقت احتلت فيه البلاد المرتبة الـ167 عالميًا من ناحية دنو التكاليف المعيشية فيها، مشيرًا إلى بلوغ متوسط الإيجار الشهري لشقة ذات غرفة نوم واحدة بالعاصمة طرابلس نحو 607 دولارات.

