الأرصاد الجوي : ارتفاع ملحوط في درجات الحرارة على أغلب مناطق ىالبلاد خاصة المناطق الغربية

طرابلس 20 ابريل 2023 م ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي اليوم الخميس، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ على أغلب مناطق البلاد خاصةً على المناطق (الغربية ، و مناطق الوسط غدامس و الحمادة مع رياح جنوبية مثيرة للأتربة أحيانا).

ووفقا للنشرة اليومية للمركز منطقة رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة –إلى جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة جزئياٌ إلى كلياً بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الدواخل وسرت تتحول تدريجياً من يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية معتدلة إلى نشطة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-36)مْ, وتنخفض يوم الغد على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة يوم الغد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 30)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة على الخليج وبنغازي ومناطق الدواخل.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 37)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن غروب الشمس لهذا اليوم بمدينة طرابلس سيكون على تمام الساعة (19:40) ، أما شروقها ليوم الغد سيكون على تمام الساعة (06:30).

( وال )

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