في تصريحاته لإعلام موالٍ له.. حفتر ينفي دعم “حميدتي” ويبدي استعداده للوساطة في السودان

نفى خليفة حفتر ما تناولته وسائل إعلام عن قيامه بتقديم الدعم لطرف ضد آخر في الصراع السوداني، مشيرا إلى أنه داعم وبقوة لاستقرار الدولة و أمنها و سلامة شعـبها العربي الأفريقي، على حد قوله.

ودعا حفتر إلى الوقف الفوري للاقتتال في السودان وتغليب “المصلحة الوطنية العليا” ووقف كافة الأعمال العسكرية للمساهمة في استعادة استـقرار الأوضاع بالبلاد، حسب تعبيره.

وأضاف حفتر في كلمة له أن من سمّاها بـ”القيادة العامة” تجري اتصالات عاجلة مع الأطراف المعنية لوقف القتال، مبديا استعداده للقيام بدور الوساطة بين أبناء الوطن الواحد وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد قالت إن قائد المليشيات خليفة حفتر والجيش المصري أرسلا دعمًا عسكريا للأطراف المتحاربة في السودان المجاور لهما.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل إمدادات عسكرية لـ”قوات الدعم السريع” بقيادة حميدتي، في حين أرسلت مصر طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني بقيادة برهاني.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر وحميدتي يعملان مع المجموعة المرتزقة المدعومة من الكرملين الروسي، مضيفة أن حفتر يستضيفها في قواعده بليبيا، فيما يعدّن حميدتي الذهب معها، وفق الصحيفة.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح السبت 15 أبريل في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

المصدر: قناة ليبيا الحدث + وول ستريت جورنال + ليبيا الأحرار

