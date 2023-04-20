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مراهق يدهس عمالة مصرية في بنغازي ويتسبب في مقتل عدد منهم

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

لقي عدة أشخاص مصرعهم في حادث دهس مأساوي بعدما انحرفت سيارة دفع رباعي نوع “جيب” يقودها طفل إلى خارج الطريق بسبب التهور (تمتيع سيارة) بمنطقة حي السلام ببغازي.

وأفاد شهود، أن الحادث المأسوي أدى إلى مقتل نحو 5 أشخاص من العمالة المصرية الوافدة وإصابة أشخاص آخرين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل السيارة بعد دهسها للعمالة التي كانت تستعد للذهاب إلى العمل صباح اليوم الخميس.

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