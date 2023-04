الحويج: سنتخذ إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ المنطقة الحرة في بلدية زلطن

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الاعمال محمد الحويج مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن في إطار متابعة الوضع الاقتصادي وإمكانية تنفيذ عدداً من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

الحويج استعرض مع مجلس الحكماء والأعيان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية والخطوات المتخذة من حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الاقتصاد والتجارة بشأن انشاء المنطقة الاقتصادية، كما ناقش إمكانية تنفيذ المنطقة الحرة وآلية تطوير البنية التحتية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد على أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تسهم في دعم قطاع الزراعة وتوطين الصناعة وإقامة مشاريع استثمارية تحقق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ المنطقة الحرة ودعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.

