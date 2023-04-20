البعثة الأممية : زيننغا استمع لآراء وفد أمازيغي حول كيفية إجراء الانتخابات عام 2023

طرابلس 20 أبريل 2023 (وال)- التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ريزيدون زينينغا أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وقالت البعثة – عبر صفحتها بموقع تويتر – إن زينينغا استمع خلال اللقاء من الوفد الأمايغي؛ حول آرائهم لكيفية إجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

ووفقا للبعثة فقد أعرب أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ عن دعمهم للمقاربة الشاملة التي يتبعها الممثل الخاص للأمين العام من أجل إجراء الانتخابات في عام 2023، وشددوا على ضرورة منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث قلقهم بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين، وفق قولهم.

وبحسب منشور البعثة بتويتر فقد تلقى زيننغا مقترحات من الوفد تفصل القضايا المتعلقة بتمثيل الأمازيغ والمكونات الأخرى، وحقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع الليبي وتستوعبها.(وال)

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