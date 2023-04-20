القبض على تشكيل عصابي يسرق أموالاً من المواطنين في سوق المشير

الوطن| رصد

ألقى مكتب البحث الجنائي في طرابلس، القبض على تشكيل عصابي، يمتهن سرقة مبالغ مالية من مركبات المواطنين من سوق المشير للعملة.

وباشر أعضاء فرقة التحري العام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول وقائع سرقة مبالغ مالية، تحصل بسوق المشير للعملة، من داخل مركبات المواطنين قيدت ضد مجهول.

وتمكنوا من القبض على شخصين، أحدهما ليبي الجنسية، والآخر من جنسية عربية، في حالة تلبس أثناء قيامهما بواقعة سرقة، واعترفا بارتكابهما لعديد السرقات قيدت ضد مجهول، حيث يراقبان المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من سوق العملة ومن ثم يفتحان أبواب المركبة أو يكسران الزجاج ويسرقون الأموال ويلوذون بالفرار.