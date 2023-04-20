لجنة برلمانية تبحث تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

بحثت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التي كُلِّفَت عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 50/L.23 .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن كل عضو من أعضاء اللجنة قدم خلال اجتماع اللجنة الذي عقد عن بعد إحاطة حول التقرير تضمنت مدى قبول نتائجه، وكذلك قدم كل عضو من أعضاء اللجنة توصياته واقتراحاته لآليات العمل بشأن التقرير، على أن يصدر بيان يتضمن وجهة نظر اللجنة كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع النائب يوسف العقوري، بحضور عضو اللجنة ومندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية سالم الأوجلي وعضو اللجنة مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب أشرف الدوس وعضو اللجنة مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب عبدالواحد اللافي

يشار إلى أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنشأت عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39 لتُوثِّق بطريقة مستقلة ومحايدة الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يزعم ارتكابها في ليبيا منذ بداية العام 2016.