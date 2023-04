عبد العزيز عن سجن الغنوشي: الانقلابيون بمجرد وصولهم للسلطة يبدؤون في تصفية خصومهم

ليبيا – دافع عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز عن رئيس حركة “النهضة” في تونس راشد الغنوشي.

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “سجن الشيخ راشد الغنوشي وقفل مقرات حزب النهضة درس مكرر ولكن هات من يعتبر، الانقلابيون بمجرد وصولهم للسلطة وتمكنهم يبدؤون في تصفية خصومهم وبكل عنف”.

