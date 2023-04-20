حلف الناتو يناقش إنضمام أوكرانيا له شهر يوليو المقبل

كييف 20 أبريل 2023 (وال)- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرج اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ أن مكان أوكرانيا الحقيقي وسط حلف الناتو.

وأكد ستولتنبرج أن انضمام أوكرانيا للحلف وضماناتها الأمنية ستكون على قائمة أولويات قمة فيلنيوس في يوليو المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني أنه يرى زيارة أمين عام حلف الناتو إشارة على فتح صفحة جديدة وطموحة في علاقات بين الجانبين، مؤكدًا أن قمة حلف الناتو المقبلة ستكون “تاريخية”، وأنه يريد تحديد موعد لأنضمام أوكرانيا للحلف بشكل رسمي.

وزار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرج كييف عاصمة أوكرانيا اليوم للمرة الأولى، مما يدل على دعم الحلف العسكري لأوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم مضاد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

كانت أوكرانيا قد تقدمت رسميًا بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي، العام الماضي، في أعقاب العملية العسكرية الروسية . مثلما فعلت فنلندا والسويد. (وال)

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