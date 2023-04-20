مصارف شرق ليبيا استلمت 4.6 مليار دينار في أربعة أشهر

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، اليوم الخميس، إن المركزي في طرابلس نقل سيولة نقدية بما لا يقل عن 4.6 مليار دينار للمصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية، وذلك في الفترة من شهر يناير حتى شهر أبريل 2023.

وأوضح المصرف، أن ذلك جاء في إطار الجهود المبذولة لتخفيف أزمة السيولة على كاهل المواطن، ونتيجة للعمل المشترك بين مصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس.

وأضاف، أن هذه الجهود قد ساهمت بشكل ملحوظ في الرفع من مستوى خدمات الدفع الالكتروني عن طريق آلات السحب الذاتي وعن طريق نقاط البيع وكذلك إزالة أغلب القيود الموضوعة على قبول الصكوك وعمل المقاصة بشكل اعتيادي.

وقال، “نطمأن المواطن الكريم أن هذه الجهود ستكون مستمرة طوال الفترة المقبلة -باذن الله- للتخفيف من أزمة السيولة النقدية وإعادة الثقة تدريجيًا بين المواطن والقطاع المصرف”.