إعلامية تتهم موظفاً في مصرف شمال أفريقيا بالتعدي عليها

اتهمت الإعلامية منى تكماك، مدير مصرف شمال إفريقيا فرع معيتيقة بطرابلس، بالاعتداء اللفظي عليها ومنعها من سحب مبلغ من حسابها رغم أنها دخلت المصرف قبل نهاية الدوام بساعة إلا ربع.

وقالت تكماك، عبر حسابها على “فيسبوك” إن مصرف شمال أفريقيا فرع معيتيقة خاشة بنسحب قالي المدير سكرنا قلتله بعفوية المصارف تقعد للتلاثة وأكثر قالي مش قاعدين علي حسابك ووين راقدة لتوا !!”.

وأضافت:” أسلوب كأني جاية نشحت منه الحكاية حكاية عيد!! مش عارفة كيف بيقابلوا ربي النماذج اللي زي هادي “.

وتابعت:” للعلم المصرف مكيف والموظفين قاعدين والناس واقفة عالماكينة اللي برا المصرف في هالغبيري”.

واستطردت:” للعلم خشيتلهم الساعة اثنين وربع والقيته قالي سكرنا!! الموظف اللي معاه قالي خليه يهدا شوية ونخليك تسحبي غير راهو صايرله موقف!! لأن هذا مدير واللي بيقوله ماشي؟؟”.