الكبير يبحث مع المصارف التجارية رؤية المركزي خلال العام الجاري

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع عدد من مدراء المصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف رؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بحث الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بكافة انواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023 .

وجرى خلال الاجتماع الوقوف على مستوى التقدم الإيجابي المحرز خلال الربع الأول لعام 2023 ،في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

وأثنى الكبير على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم والربع الأول لسنة 2023 والتي كان لها الأثر الايجابي على المواطن الليبي.