ليبيا – اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الأربعاء مع عدد من مديري لمصارف التجارية، بحضور مديري لإدارات المعنية بالمصرف لبحث الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

المجتمعون وقفوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي على مستوى التقدم الإيجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023، في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

واختتم الكبير الاجتماع بالثناء على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان والربع الأول لسنة 2023 التي كان لها الأثر الإيجابي على المواطن الليبي.

Shares

The post الكبير يبحث مع مديري المصارف التجارية زيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية