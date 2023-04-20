أجتماع أمني لأعداد خطة تأمين بنغازي خلال ايام عيد الفطر

بحث أجتماع أمني للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية برئاسة السيد مدير أمن بنغازي أعداد خطة تأمين خلال ايام عيد الفطر المُبارك .
وعقُد بمقر الإدارة العامة للدعم المركز إجتماع أمني موسع للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وترأس الإجتماع السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والسيد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي وبحضور لواء حسن الجحاوي معاون رئيس جهاز البحث الجنائي والامن الداخلي ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية ملازم أول محمود ابحيري ولفيف من الضباط التابعين لهذه الأجهزة .
ونُوقش خلال الإجتماع وضع خطة أمنية مُحكمة من قبل كافة أجهزة وزارة الداخلية للتأمين خلال أيام عيد الفطر المبارك
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