دول تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت عدة دول ثوبت هلال شهر شوال للعام 1444هـ / 2023م، وعليه يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

أعلنت تركيا الجمعة أول أيام عيد الفطر، وستؤدى صلاة العيد في مساجد العاصمة أنقرة عند الساعة 06.34، وفي إسطنبول 06.49، وإزمير 06.59.

ونقلت وكالة للأناضول، عن عالمة الفلك في اللجنة العليا لشؤون الدين برئاسة الشؤون الدينية التركية، حُميراء نور إشلك، قولها إن هلال شهر شوال سيبدأ بالظهور من قارتي إفريقيا وأوروبا اعتبارا من بداية الليلة القادمة التي تربط الخميس بالجمعة.

كما أعلن مسجد باريس الكبير موعد حلول أول أيام عيد الفطر 2023 في فرنسا على أن يكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان / ابريل.

كما أعلن المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1444هـ تؤكد أن الإقتران سيكون على الساعة 04:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الخميس (20) إبريل/نيسان 2023م الموافق 29 رمضان 1444هـ أي ما يوافق الساعة 07:13 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة ، وعليه، يمكن رؤيته يوم الخميس (20) إبريل / نيسان( بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي والأوسط من أمريكا الجنوبية في حالة صفاء الغلاف الجوي وباستخدام التليسكوب، وفي غرب كل من إفريقيا وأوروبا بالتليسكوب وأجهزة الرصد) ويكون الجمعة أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1444هـ .

يوم السبت

أعلنت بروناي أن السبت 22 نيسان/ إبريل يوم عيد الفطر السعيد وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان، الفلبين ونيوزيلندا.

ومع غروب الشمس في شرق العالم، بدأنا باستلام نتائج تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر.